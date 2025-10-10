Путин встретился с Токаевым в Таджикистане

Путин провел встречу с Токаевым в рамках своего рабочего визита в Душанбе

Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Душанбе провел встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит стран — членов СНГ проходит 10 октября в столице Таджикистана. В ходе мероприятия лидеры объединения приняли решение о предоставлении Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) статуса наблюдателя при Содружестве.

Накануне началась официальная часть визита Путина в Душанбе, в ходе которой российский президент принял участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

9 октября российский лидер провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которых политики подписали 16 документов. Кроме того, Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и другие вопросы.

Ранее Путин заявил о намерении России углубить связи со странами Центральной Азии.