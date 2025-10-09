Зеленский заявил о «договороспособности» ХАМАС на фоне обсуждения ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о способности палестинского движения ХАМАС к заключению сделок, противопоставив его позицию российской стороне. Такое заявление украинский лидер сделал в своем Telegram-канале.

«В отличие от России, мы точно знаем, чего хотим достичь. Мира, конечно. Мы ведем войну не ради войны, как Россия. Даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что», — заявил Зеленский.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

При этом палестинская группировка ХАМАС не согласилась на полное разоружение в рамках соглашения.

Как заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, освобождение израильских заложников начнется только после официального объявления о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Трамп рассказал о будущем сектора Газа после прекращения огня.