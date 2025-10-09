В Египте заявили, что ХАМАС отказывается от полного разоружения

Al Arabiya: ХАМАС не согласен на полное разоружение в рамках соглашения по Газе

Палестинская группировка ХАМАС согласилась заморозить использование оружия, но не сдавать его в соответствии с недавно заключенным при посредничестве США соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на руководителя Государственной информационной службы Египта Диаа Рашвана.

Рашван объяснил, что заморозка является частью предложения о перемирии, представленного Израилю, и которое рассчитано на срок от пяти до десяти лет.

Он пояснил, что оружие ХАМАС не будет передано Израилю или «любому неарабскому образованию». В соглашении не уточняется, кто будет контролировать его, но упоминается независимый комитет, который может быть египетским, египетско-арабским или египетско-арабо-палестинским.

Согласно плану президента США Дональда Трампа по Газе, будет проведен процесс демилитаризации Газы под наблюдением независимых наблюдателей.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. По его словам, стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

