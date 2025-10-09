ХАМАС назвал условие для освобождения заложников

Освобождение израильских заложников начнется только после официального объявления о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, сообщает портал Quds.
«Обмен начнется после того, как будет официально объявлено об окончании войны», — заявил представитель ХАМАС.
9 октября режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.
Согласно первому этапу мирного плана, ХАМАС в течение 72 часов обязуется передать Израилю заложников. В ответ Израиль в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава и освободит 2000 палестинских заключенных.
Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе на Ближнем Востоке произойдут «грандиозные события».
Ранее стало известно, когда Трамп посетит Израиль.