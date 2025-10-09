На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС назвал условие для освобождения заложников

ХАМАС: освобождение заложников начнется только после прекращения огня в Газе
Jehad Alshrafi/AP

Освобождение израильских заложников начнется только после официального объявления о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, сообщает портал Quds.

«Обмен начнется после того, как будет официально объявлено об окончании войны», — заявил представитель ХАМАС.

9 октября режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Согласно первому этапу мирного плана, ХАМАС в течение 72 часов обязуется передать Израилю заложников. В ответ Израиль в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава и освободит 2000 палестинских заключенных.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе на Ближнем Востоке произойдут «грандиозные события».

Ранее стало известно, когда Трамп посетит Израиль.

Война в Газе
