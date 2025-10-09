Трамп рассказал о будущем сектора Газа после прекращения огня

После реализации мирного соглашения сектор Газа ожидает постепенная перестройка, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

«Сектор Газа будет постепенно перестроен. В этом регионе есть государства с огромными ресурсами, и даже небольшая их часть способна творить чудеса. Думаю, мы увидим, как многие страны внесут значительный вклад и помогут всё обустроить», — сказал американский лидер.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

При этом палестинская группировка ХАМАС не согласилась на полное разоружение в рамках соглашения.

Ранее Трамп пообещал «великое время» для Израиля на следующей неделе.