Путин и Рахмон утвердили новые правила в сфере трудовой миграции

Рахмон: Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии трудовой миграции
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и Таджикистан в ходе переговоров на высшем уровне подписали большой пакет документов, в том числе в сфере трудовой миграции. Об этом сообщил президент республики Эмомали Рахмон, передает ТАСС.

«Были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении», — заявил он.

Речь идет о соглашении о медосвидетельствовании граждан Таджикистана для въезда на территорию России в целях трудовой деятельности и протоколе о внесении изменений в договор об организованном наборе граждан республики для временного трудоустройства на территории страны.

8 октября президент РФ Владимир Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета.

После подписания ряда договоров глава РФ примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и в заседании Совета глав государств СНГ. Во время визита в Душанбе, помимо прочего, предусматриваются двусторонние встречи главы российского государства с лидерами ряда стран.

Ранее Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков.

