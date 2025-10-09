Завершилась встреча Путина и Рахмона

РИА Новости: Путин и Рахмон завершили переговоры в Душанбе

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили переговоры в Душанбе. Они продлились два часа, пишет РИА Новости.

После окончания переговоров президентов состоится церемония подписания совместных документов — в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.

8 октября российский лидер прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня.

Также в столицу Таджикистана для участия в заседании Совета глав государств СНГ прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

До этого Алиев по телефону поздравил Путина с 73-летием. В ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

Ранее в России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном.