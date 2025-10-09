На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Завершилась встреча Путина и Рахмона

РИА Новости: Путин и Рахмон завершили переговоры в Душанбе
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили переговоры в Душанбе. Они продлились два часа, пишет РИА Новости.

После окончания переговоров президентов состоится церемония подписания совместных документов — в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.

8 октября российский лидер прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня.

Также в столицу Таджикистана для участия в заседании Совета глав государств СНГ прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

До этого Алиев по телефону поздравил Путина с 73-летием. В ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

Ранее в России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами