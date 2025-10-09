Путин назвал встречу с Рахмоном приятной

Путин заявил, что его дружеский вечер с Рахмоном был приятным и полезным

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал свой вчерашний дружеский вечер с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном приятным и очень полезным. Об этом сообщает ТАСС.

В начале заявления для СМИ Путин еще раз поблагодарил Рахмона за приглашение посетить республику, а также за теплый прием, оказанный всей российской делегации.

«И за вчерашний дружеский вечер, который мы провели вдвоем. Он был не только приятным, но и очень полезным с точки зрения нашего делового общения», — сказал российский лидер.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета.

9 октября политики подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между двумя государствами. В дальнейшем глава РФ примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и в заседании Совета глав государств СНГ. Во время визита в Душанбе, помимо прочего, предусматриваются двусторонние встречи главы российского государства с лидерами ряда стран.

Ранее Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков.