Президент России Владимир Путин прибыл на саммит «Россия – Центральная Азия» в Душанбе. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.
В саммите примут участие лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана.
Представители государств обсудят вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества РФ и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.
До этого в Душанбе состоялась встреча Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в рамках государственного визита российского лидера в Таджикистан. Они пересекались на саммите ШОС в Китае, но не имели возможности для детального обсуждения двусторонних вопросов.
8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. В ходе поездки глава государства встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Лидеры подписали 16 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая соглашение о медосвидетельствовании граждан Таджикистана для въезда на территорию РФ в целях трудовой деятельности.
Ранее завершилась встреча Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона.