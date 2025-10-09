Путин прибыл для участия в саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит «Россия – Центральная Азия» в Душанбе. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

В саммите примут участие лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана.

Представители государств обсудят вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества РФ и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

До этого в Душанбе состоялась встреча Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в рамках государственного визита российского лидера в Таджикистан. Они пересекались на саммите ШОС в Китае, но не имели возможности для детального обсуждения двусторонних вопросов.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. В ходе поездки глава государства встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Лидеры подписали 16 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая соглашение о медосвидетельствовании граждан Таджикистана для въезда на территорию РФ в целях трудовой деятельности.

Ранее завершилась встреча Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона.