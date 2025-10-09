На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин прибыл на саммит «Россия – Центральная Азия»

Путин прибыл для участия в саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе
true
true
true

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит «Россия – Центральная Азия» в Душанбе. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

В саммите примут участие лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана.

Представители государств обсудят вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества РФ и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

До этого в Душанбе состоялась встреча Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в рамках государственного визита российского лидера в Таджикистан. Они пересекались на саммите ШОС в Китае, но не имели возможности для детального обсуждения двусторонних вопросов.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. В ходе поездки глава государства встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Лидеры подписали 16 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая соглашение о медосвидетельствовании граждан Таджикистана для въезда на территорию РФ в целях трудовой деятельности.

Ранее завершилась встреча Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами