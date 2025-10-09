Путин отметил вклад Алиева в отношения между РФ и Азербайджаном

Путин отметил заслуги Алиева в развитии гуманитарных связей между странами

Президент России Владимир Путин отметил заслуги азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в развитии гуманитарных связей между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас благодаря вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи», — сказал российский лидер.

Также в ходе встречи Путин заявил, что российско-азербайджанское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует положительную динамику, невзирая на инцидент с самолетом AZAL и другие факторы.

По словам российского президента, экипажу самолета AZAL была предложена альтернативная посадка в Махачкале, однако пилоты предпочли следовать в аэропорт приписки.

Путин также проинформировал Алиева о том, что одной из причин авиакатастрофы пассажирского лайнера AZAL стало нахождение в воздушном пространстве украинского беспилотного летательного аппарата.

27 августа Алиев заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство.

Ранее Алиев исключил версию преднамеренной атаки на самолет AZAL.