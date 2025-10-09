На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин: экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале

Путин: экипаж самолета AZAL отказался сесть в Махачкале
Григорий Сысоев/РИА Новости

Экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкалке, однако они решили идти в аэропорт базирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

Путин также сказал Алиеву, что причиной катастрофы пассажирского самолета AZAL стало в том числе присутствие в небе украинского беспилотника.

Несколько минут назад Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе.

27 августа Алиев заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство.

7 августа 2025 года модульный блок авионики с самолета AZAL направили на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США. Специалисты компании провели выкладку, то есть заново реконструировали фрагменты гидравлической системы.

Ранее Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения.

