На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин напомнил Алиеву о своих извинениях после трагедии с самолетом

Путин напомнил Алиеву, что принес ему извинения после трагедии с самолетом AZAL
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин напомнил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, что принес ему извинения за произошедшую в небе над РФ трагедию с азербайджанским самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с Алитевым Путин выразил искренние соболезнования семьям пассажиров, летевших рейсом авиакомпании AZAL.

Глава государства подчеркнул, что Россия, в соответствии с достигнутыми договоренностями, оказывает содействие расследованию причин авиакатастрофы азербайджанского самолета.

Встреча Путина и Алиева проходит в Душанбе в рамках государственного визита российского лидера в Таджикистан.

Последняя полноформатная встреча между президентами России и Азербайджана состоялась в октябре прошлого года.

7 октября Алиев по телефону поздравил Путина с 73-летием. В ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

Ранее Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами