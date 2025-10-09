Путин напомнил Алиеву о своих извинениях после трагедии с самолетом

Путин напомнил Алиеву, что принес ему извинения после трагедии с самолетом AZAL

Президент России Владимир Путин напомнил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, что принес ему извинения за произошедшую в небе над РФ трагедию с азербайджанским самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с Алитевым Путин выразил искренние соболезнования семьям пассажиров, летевших рейсом авиакомпании AZAL.

Глава государства подчеркнул, что Россия, в соответствии с достигнутыми договоренностями, оказывает содействие расследованию причин авиакатастрофы азербайджанского самолета.

Встреча Путина и Алиева проходит в Душанбе в рамках государственного визита российского лидера в Таджикистан.

Последняя полноформатная встреча между президентами России и Азербайджана состоялась в октябре прошлого года.

7 октября Алиев по телефону поздравил Путина с 73-летием. В ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

Ранее Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения.