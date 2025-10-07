Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения

Алиев предложил странам ОТГ провести военные учения в Азербайджане в 2026 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам-участницам Организации тюркских государств провести военные учения в 2026 году. Его слова приводит агентство «Азертадж».

Он напомнил о широком сотрудничестве тюркских стран сразу в нескольких сферах, в том числе военной и оборонной.

«Предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств», — сказал он.

12-й саммит ОТГ проходит в городе Габала. В организацию входят: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

До этого Алиев по телефону поздравил главу РФ Владимира Путина с 73-летием, в ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

Ранее в России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном.