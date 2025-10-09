Путин и Алиев пожали руки

Путин и глава Азербайджана Алиев пожали руки перед встречей в Душанбе

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки перед встречей в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча президентов проходит в правительственной резиденции в столице Таджикистана.

8 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главным пунктом переговоров Путина и Алиева станут двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном.

До этого Алиев по телефону поздравил Путина с 73-летием. В ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

8 октября российский лидер прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. В ходе поездки ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Ранее в России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном.