В Кремле назвали дату встречи Путина и Алиева в Душанбе

Песков: Путин и глава Азербайджана Алиев встретятся в Душанбе в четверг

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевом в четверг. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с журналистами представитель Кремля уточнил, что главным пунктом встречи Путина и Алиева станут двусторонние отношения между странами.

«Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты», — сказал Песков.

Он отметил, что российская сторона настроена позитивно.

До этого Алиев по телефону поздравил Путина с 73-летием. В ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

8 октября российский лидер прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. В ходе поездки глава государства проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Ранее в России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном.