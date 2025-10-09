Началась официальная часть визита Путина в Таджикистан

Президент России Владимир Путин на своем лимузине «Аурус» прибыл на площадь перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что здесь пройдет церемония официальной встречи российского лидера c президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На площади подняли государственные флаги России и Таджикистана, выстроился почетный караул, а военный оркестр играет торжественную музыку.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета. Он также подарил таджикскому лидеру роскошно оформленную книгу, отметив, что такая книга называется «Таджики» и их всего 25. Кроме того, Путин отметил, что преподносит Рахмону первый экземпляр, пояснив, что это научное исследование, монография.

Во время визита Путин обсудит с Рахмоном вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Ранее Путин и Рахмон пообедали в неформальной обстановке в ботаническом саду Душанбе.