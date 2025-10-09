Путин раскрыл число граждан Таджикистана, живущих в России

В России живут и трудятся свыше 1 млн граждан Таджикистана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе, передает РИА Новости.

«Они [граждане Таджикистана] заняты в самых разных отраслях, особенно в таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт, логистика, и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики», — сказал он.

По словам Путина, российские власти стремятся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом. В тот же день российский лидер и Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»). Перед этим главы государств прогулялись по территории сада, продолжив общение, которое начали еще в аэропорту.

9 октября началась официальная часть визита Путина в Душанбе. Ожидается, что президент РФ проведет переговоры не только с Рахмоном, но и с лидерами ряда других стран. Также он примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее президент Таджикистана назвал Россию своим стратегическим союзником.