Путин и президент Таджикистана посетили ботанический сад в Душанбе

Путин и Рахмон пообедали в неформальной обстановке в ботаническом саду Душанбе
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»), расположенном в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы государств прогулялись по ботаническому саду. Во время прогулки они продолжали общение, которое начали еще в аэропорту. Вместе лидеры двух стран посетили ботаническую беседку, где пообедали в неформальной обстановке.

Незадолго до этого российский лидер возложил цветы к монументу основателю государства таджиков Исмаилу Сомони.

8 октября президент РФ прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил Путина у трапа самолета. Президент России подарил таджикскому лидеру роскошно оформленную книгу, отметив, что такая книга называется «Таджики» и их всего 25. Глава РФ отметил, что преподносит Рахмону первый экземпляр, пояснив, что это научное исследование, монография.

Во время визита Путин обсудит с Рахмоном вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Ранее президент Таджикистана назвал Россию своим стратегическим союзником.

