Алиев прибыл в Таджикистан для участия в саммите СНГ и встречи с Путиным

АзерТАДЖ: Алиев прилетел в Душанбе для участия в саммите СНГ и встречи с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщило госагентство АзерТАДЖ.

«В международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул», — сказано в материале.

До этого Алиев по телефону поздравил Путина с 73-летием. В ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

8 октября российский лидер прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. В ходе поездки глава государства проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Ранее в России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном.