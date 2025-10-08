Трамп может посетить Ближний Восток в конце недели

Трамп заявил о возможном визите на Ближний Восток 11 или 12 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что может 11 или 12 октября посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

По словам американского лидера, переговоры идут хорошо, имеются «высокие шансы» на заключение сделки.

«Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное 12 октября», — сказал Трамп.

Позже он отметил, что визит может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу».

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что план главы Белого дома по урегулированию ситуации в Газе на данный момент является лучшим вариантом, что есть «на столе».

3 октября Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если палестинское движение не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября.

В тот же день руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом США, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Ранее на Западе сообщили, что Нетаньяху пытается изменить план Трампа по Газе.