На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Востоковед оценил желание экс-премьера Британии возглавить сектор Газа

Востоковед Бочаров: Блэр не возглавит сектор Газа из-за отсутствия авторитета
true
true
true
close
Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр не возглавит переходное правительство сектора Газа из-за отсутствия авторитета у местного населения. Об этом заявил «Ленте.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Тони Блэр не вызывает доверия [у населения Газы] и воспринимается как западный политик, лояльный Израилю», — объяснил он.

Эксперт прокомментировал слухи о возможном назначении экс-премьера Британии главой международной администрации Газы и указал на отсутствие у него какой-либо популярности среди палестинцев. По словам Бочарова, наиболее популярный на территории анклава политиком — отбывающий срок в израильской тюрьме Марван Баргути.

В сентябре издание The Economist сообщило, что Тони Блэр хочет стать главой переходного органа управления Газой. Предполагается, что он будет действовать в качестве «высшей политической и законной власти» в секторе по мандату ООН. Управление Газой хотят поручить секретариату из 25 человек и совету из семи человек.

Ранее Трамп оценил ход переговоров по урегулированию в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами