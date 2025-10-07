Востоковед оценил желание экс-премьера Британии возглавить сектор Газа

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр не возглавит переходное правительство сектора Газа из-за отсутствия авторитета у местного населения. Об этом заявил «Ленте.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Тони Блэр не вызывает доверия [у населения Газы] и воспринимается как западный политик, лояльный Израилю», — объяснил он.

Эксперт прокомментировал слухи о возможном назначении экс-премьера Британии главой международной администрации Газы и указал на отсутствие у него какой-либо популярности среди палестинцев. По словам Бочарова, наиболее популярный на территории анклава политиком — отбывающий срок в израильской тюрьме Марван Баргути.

В сентябре издание The Economist сообщило, что Тони Блэр хочет стать главой переходного органа управления Газой. Предполагается, что он будет действовать в качестве «высшей политической и законной власти» в секторе по мандату ООН. Управление Газой хотят поручить секретариату из 25 человек и совету из семи человек.

