В Кремле анонсировали встречу Путина и лидеров СНГ в Петербурге

Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге в конце декабря
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по традиции в конце года соберет лидеров стран СНГ на неформальный саммит. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков на брифинге в преддверии саммита СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе, передает ТАСС.

По его словам, во время своего выступления на саммите СНГ Путин пригласит лидеров стран Содружества Независимых Государств принять участие в этой встрече, которая пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге.

«Мы с датой пока еще не определились», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что этим вопросом займутся сразу же после того, как в Москве 15 октября состоится первый российско-арабский саммит.

Путин прилетит в Таджикистан 8 октября. В рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее Путин обсудил с Советом безопасности России работу со странами СНГ.

