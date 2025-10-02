В Кремле сообщили, что Путин примет участие в саммите G20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в работе саммита G20. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что Россия активно принимает участие во всех сегментах работы группы двадцати.

29 сентября шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что участие президента Путина в саммите «Большой двадцатки» в Майами будет зависеть от развития отношений Москвы и Вашингтона.

Дипломат подчеркнула, что окончательное решение будет принимать лидер РФ.

27 сентября Лукаш заявила на полях Генассамблеи ООН, что Путин может принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в ЮАР в ноябре 2025 года. По ее словам, формат участия российского лидера в нем сейчас обсуждается. Мероприятие планируется провести в Йоханнесбурге.

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что саммит G20 впервые за 20 лет пройдет в Соединенных Штатах. Он отметил, что был бы рад участию Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятии.

