Путин обсудил с Совбезом работу со странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в отношениях со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Фрагмент совещания опубликовали в Кремле.

«Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ, поговорим о том, что является первоочередным на этом направлении, и что мы должны рассматривать в качестве ближайших наших шагов», — сказал Путин.

После вступления Путин передал слово в качестве профильного докладчика главе МИД Сергею Лаврову. Участники встречи разговаривают по видеосвязи.

Недавно Путин поздравил сотрудников и ветеранов Антитеррористического центра СНГ с годовщиной образования структуры. Российский президент подчеркнул, что в условиях крупных изменений в мире в Евразийском регионе важно наращивать взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в рамках СНГ, вести непрерывный обмен опытом и актуальными сведениями, сохранять и развивать сотрудничество.

Ранее Путин разрешил военным СНГ жить в России без дактилоскопии до 2027 года.