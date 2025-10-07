Стали известны подробности о предстоящем визите Путина в Таджикикстан

Ушаков: визит Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября

Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

В рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите «Центральная Азия - Россия» и заседании Совета глав государств СНГ,

Путин и его таджикский коллега Эмомали Рахмон подпишут заявление об укреплении отношений РФ и Таджикистана.

«Восьмого-девятого октября Путин посетит республику Таджикистан с государственным визитом - в соответствии с приглашением президента страны Эмомали Рахмон», — сообщил Ушаков.

До этого в МИД Таджикистана сообщали, что Путин во время рабочей поездки в Таджикистан подпишет ряд межгосударственных и межправительственных документов. По итогам встречи Путин проведет совместную пресс-конференцию с президентом Таджикистана Рахмоном.

До этого сообщалось, что российский президент провел телефонный разговор с Рахмоном. В Кремле уточнили, что Путин поздравил главу республики Таджикистан с днем рождения. Лидеры затронули вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита российского главы в Республику.

Ранее Рахмон назвал вопросы, занимающие особое место в повестке РФ и Таджикистана.