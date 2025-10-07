На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о предстоящем визите Путина в Таджикикстан

Ушаков: визит Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

В рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите «Центральная Азия - Россия» и заседании Совета глав государств СНГ,

Путин и его таджикский коллега Эмомали Рахмон подпишут заявление об укреплении отношений РФ и Таджикистана.

«Восьмого-девятого октября Путин посетит республику Таджикистан с государственным визитом - в соответствии с приглашением президента страны Эмомали Рахмон», — сообщил Ушаков.

До этого в МИД Таджикистана сообщали, что Путин во время рабочей поездки в Таджикистан подпишет ряд межгосударственных и межправительственных документов. По итогам встречи Путин проведет совместную пресс-конференцию с президентом Таджикистана Рахмоном.

До этого сообщалось, что российский президент провел телефонный разговор с Рахмоном. В Кремле уточнили, что Путин поздравил главу республики Таджикистан с днем рождения. Лидеры затронули вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита российского главы в Республику.

Ранее Рахмон назвал вопросы, занимающие особое место в повестке РФ и Таджикистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами