Трамп выразил надежду на решение конфликта на Украине и постучал по дереву

Трамп считает, что российско-украинский конфликт все же удастся урегулировать

Президент США Дональд Трамп, выступая перед высокопоставленными генералами в Куантико, выразил уверенность, что российско-украинский конфликт все же удастся урегулировать. Об этом сообщает ABC News.

«Я думаю, мы это сделаем... Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, [что выйдет]», — заявил Трамп.

Он отметил, что это худший конфликт со времен Второй мировой войны.

Президент США добавил, что «сильно разочарован» президентом России Владимиром Путиным, который мог бы завершить конфликт за неделю.

До этого Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым проведение встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

15 августа президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил американского лидера в Москву.

Ранее Трамп заявил, что для России «настало время» завершить конфликт на Украине.