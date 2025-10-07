На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили вероятность телефонного разговора Путина и Трампа

Песков о возможном разговоре Путина и Трампа: по итогам выпустим сообщение
true
true
true
close
Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Кремль пока не анонсирует возможный телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Анонсировать (разговор Путина и Трампа) пока не буду, однако по итогам дадим сообщение», — сказал представитель Кремля.

В сентябре Трамп дважды говорил о намерении провести телефонные переговоры с Путиным. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле пока не слышали, чтобы поступал запрос от Соединенных Штатов на разговор Путина с Трампом.

4 сентября специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф во время заседания «коалиции желающих» сообщил, что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ушаков в свою очередь заявлял, что глава российского государства пока не имеет каких-либо договоренностей с лидером США о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с Зеленским. Дипломат подчеркнул, что информация, которая появляется в прессе, не совсем соотносится с тем, о чем договорились президенты РФ и США на Аляске. По его словам, конкретных предложений по повышению уровня представителей на российско-украинских переговорах пока нет.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по Газе при одном условии.

