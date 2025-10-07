Администрация Трампа встревожена из-за возможных поставок Tomahawk Украине

В Белом доме обеспокоились тем, будет ли у США возможность контролировать применение дальнобойных ракет Tomahawk Украиной. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

По информации издания, представители администрации американского президента Дональда Трампа встревожены тем, что смогут ли в Вашингтоне отслеживать ракеты Tomahawk, после того как их купят для Украины страны НАТО. При этом, по словам собеседника Axios, окружение Трампа не знает, какое решение принял президент по поставкам соответствующего вооружения Киеву.

6 октября в ходе выступления в Белом доме Трамп сказал, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk на Украину. Однако позднее он заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет перед одобрением их передачи Украине.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в свою очередь выразил мнение, что между РФ и США может начаться война, если Украина применит ракеты Tomahawk.

Ранее украинский политик назвал безумием слова Зеленского о ракетах Tomahawk.