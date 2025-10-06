На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп принял решение по отправке «Томагавков» на Украину

Трамп сообщил, что практически принял решение по отправке «Томагавков» Киеву
U.S. Navy/Abaca Press

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что практически принял решение по поводу поставок «Томагавков» на Украину. Его слова передает РИА Новости.

При этом американский лидер добавил, что хотел бы понять, как Киев намерен использовать эти крылатые ракеты.

«Газета.Ru»

В понедельник бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал, что между РФ и США может начаться война, если Украина применит ракеты «Томагавк».

5 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил, что возможные поставки «Томагавков» Украине приведут к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях России и США.

Газета The Wall Street Journal писала, что США готовы впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Помимо этого, обсуждаются возможности поставок дальнобойных ракет «Томагавк» и Barracuda.

Ранее политик Олег Царев задался вопросом, зачем Украине «Томагавки», если есть «Фламинго».

Новости Украины
