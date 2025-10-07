Трамп поставил условие для поставок «Томагавков» Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет «Томагавк» перед одобрением их поставки Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Я задам несколько вопросов. Я не ищу эскалации», — подчеркнул Трамп.

В ходе выступления в Белом доме президент США заявил, что практически принял решение по поводу поставок «Томагавков» на Украину.

В понедельник бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал, что между РФ и США может начаться война, если Украина применит ракеты «Томагавк».

5 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил, что возможные поставки «Томагавков» Украине приведут к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях России и США.

Ранее Трамп приказал готовиться к передаче Киеву данных для ударов по России.