Украинский политик назвал безумием слова Зеленского о ракетах Tomahawk

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk для ВСУ говорят о безумии властей Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«То, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») продолжает делать — это просто безумие. <…> Он ориентирован на то, чтобы продолжать (конфликт – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

Соскин отметил, что потенциальное политическое решение о передаче таких ракет Украине не изменит ситуацию на фронте для ВСУ.

2 октября Зеленский намекнул, что ждет от США Tomahawk.

При этом в ходе выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп сказал, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk на Украину. Позже он заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет перед одобрением их передачи Украине.

5 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил, что возможные поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях России и США.

Ранее в США заявили об отсутствии у Украины необходимых для запуска Tomahawk систем.