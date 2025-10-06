В США рассказали, как может начаться война с Россией

Макгрегор: США вступят в войну с РФ, если Украина применит Tomahawk

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X написал, что между РФ и США может начаться война, если Украина применит ракеты Tomahawk.

«Если Украина применит ... ракеты «Томагавк», то мы вступим в войну с Россией буквально через пару часов», — отметил Макгрегор.

6 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что у Вооруженных сил Украины на данный момент нет инфраструктуры для запуска ракет Tomahawk.

Накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил, что возможные поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях России и США.

Газета The Wall Street Journal писала, что США готовы впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Помимо этого, обсуждаются возможности поставок дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda.

Ранее эксперт заявил, что США могут поставить Украине ранние модификации ракет Tomahawk.