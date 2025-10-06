На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле стартовали переговоры Путина и Патрушева

Путин начал переговоры с вице-премьером Патрушевым в Кремле
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет с докладом Патрушева в понедельник, 6 октября. По его словам, у заместителя председателя правительства много тем для обсуждения и доклад будет «объемный».

Переговоры начались с предложения Путина обсудить вопросы экологии.

До этого Патрушев говорил, что военное руководство стран Запада, в том числе НАТО, прекрасно понимает заявления российского лидера.

Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с Россией воюют фактически все страны НАТО.

Также в ходе мероприятия он ответил на вопрос о том, что будет делать Россия, реагируя на милитаризацию Европы. Ответ будет весьма убедительным, пообещал президент. Он уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

Ранее на Западе раскрыли главный принцип поведения Путина на переговорах.

