Патрушев выразил уверенность в том, что в НАТО понимают слова Путина

Патрушев: в НАТО и не зная русского понимают, о чем говорит Путин

Военное руководство стран Запада, в том числе НАТО, прекрасно понимает заявления президента России Владимира Путина. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия-1».

Патрушев отметил важность выступления Путина на пленарном заседании Валдайского клуба.

«Речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. И все они знают, даже не зная русского языка. Все знают, все понимают», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с Россией воюют фактически все страны НАТО.

Также в ходе мероприятия Путин ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. Ответ будет весьма убедительным, пообещал президент. Он уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

Ранее в Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина на «Валдае».