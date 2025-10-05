Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Соответствующую золотую медаль ему вручил премьер-министр республики Магомед Даудов, передает ТАСС.

«По инициативе всей команды великого Ахмат-Хаджи подписал указ о присвоении Рамзану Ахматовичу Кадырову высшего звания Героя Чеченской Республики с вручением медали «Золотая звезда Героя Чеченской Республики», — сказал он.

Отмечается, что звание Кадырову присвоили за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чечни.

19 сентября Рамзан Кадыров заявил, что является помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях. Так он ответил на вопрос журналиста о том, по какой причине называет себя «пехотинцем Путина».

До этого Кадыров рассказал, что жесткий стиль управления был необходим, когда республика переживала сложный период. По словам политика, каждый чиновник в Чечне находится «на своем месте». Он подчеркнул, что после победы над терроризмом в регионе пропала необходимость в принятии таких мер, поскольку «сегодня система работает как часы». В настоящий момент руководство республики занимается развитием региона и построением планов на будущее, отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни назвал свои представления об успехе.