Кадыров рассказал о своем жестком стиле управления

Кадыров: в жестком стиле управления нет нужды после победы над терроризмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал РИА Новости, что жесткий стиль управления был необходим, когда республика переживала сложный период, но после победы над терроризмом в суровых мерах нет необходимости.

«Да, я был жестким и принципиальным в отношении терроризма, и тех, кто не выполнял свои обязанности, не оправдывал надежду простых граждан. И я не стыжусь этого. Тогда это было нужно. Сейчас — нет», — заявил он.

По словам политика, каждый чиновник в Чечне находится «на своем месте». Он подчеркнул, что после победы над терроризмом в регионе пропала необходимость в принятии таких мер, поскольку «сегодня система работает как часы». В настоящий момент руководство республики занимается развитием региона и построением планов на будущее, отметил Кадыров.

8 мая глава Чеченской Республики представил президенту России Владимиру Путину доклад об экономической жизни в регионе. Выслушав его, Путин отметил, что глава Чечни может быть доволен и гордиться результатами проделанной за последние годы работы.

Ранее Кадыров рассказал о ситуации с безработицей в Чечне.

