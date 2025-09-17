Кадыров рассказал о своем жестком стиле управления

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал РИА Новости, что жесткий стиль управления был необходим, когда республика переживала сложный период, но после победы над терроризмом в суровых мерах нет необходимости.
«Да, я был жестким и принципиальным в отношении терроризма, и тех, кто не выполнял свои обязанности, не оправдывал надежду простых граждан. И я не стыжусь этого. Тогда это было нужно. Сейчас — нет», — заявил он.
По словам политика, каждый чиновник в Чечне находится «на своем месте». Он подчеркнул, что после победы над терроризмом в регионе пропала необходимость в принятии таких мер, поскольку «сегодня система работает как часы». В настоящий момент руководство республики занимается развитием региона и построением планов на будущее, отметил Кадыров.
8 мая глава Чеченской Республики представил президенту России Владимиру Путину доклад об экономической жизни в регионе. Выслушав его, Путин отметил, что глава Чечни может быть доволен и гордиться результатами проделанной за последние годы работы.
