На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров объяснил, почему называет себя «пехотинцем Путина»

Кадыров заявил, что является верным соратником Путина во всех направлениях
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью РИА Новости, что является помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, по какой причине глава Чечни называет себя «пехотинцем Путина».

«Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!» — заявил Кадыров.

Путин, комментируя выражение главы Чечни, добавил, что при наличии большего количества таких «пехотинцев», он был бы рад, поскольку один такой человек много стоит.

До этого Кадыров ответил на вопрос, допускали ли ошибки его предшественники на политическом посту и что бы он изменил с момента, когда возглавил регион. По его словам, он бы не стал ничего менять, потому что в начале 2000-х годов были другие возможности, и тогда были приняты единственно правильные решения.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года. Он дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны.

Ранее Кадыров рассказал о своем жестком стиле управления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами