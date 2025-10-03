Путин в «Сириусе» послушал маримбу

Путин в «Сириусе» прослушал концерт для маримбы с оркестром

Президент России Владимир Путин посетил открывшийся концертный зал в образовательном центре «Сириус», где прослушал концерт для маримбы с оркестром. Об этом сообщает ТАСС.

В программе прозвучали произведения в исполнении лауреата всероссийского конкурса «Созвездие» Андрея Таранухи (маримба) и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также был исполнен концерт для фортепиано с оркестром Листа солистом Михаилом Пироженко.

9 сентября Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. Президент дал высокую оценку новому концертному центру «Сириус», назвав его «конфеткой» и выразив признательность главному архитектору Андрею Литвинову за его талант.

Глава государства подчеркнул, что особая миссия центра — воспитание гармонично развитой личности и формирование общности людей, объединенных духовными ценностями, культурой и общим будущим.

