Путин в «Сириусе» послушал маримбу

Президент России Владимир Путин посетил открывшийся концертный зал в образовательном центре «Сириус», где прослушал концерт для маримбы с оркестром. Об этом сообщает ТАСС.
В программе прозвучали произведения в исполнении лауреата всероссийского конкурса «Созвездие» Андрея Таранухи (маримба) и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также был исполнен концерт для фортепиано с оркестром Листа солистом Михаилом Пироженко.
9 сентября Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. Президент дал высокую оценку новому концертному центру «Сириус», назвав его «конфеткой» и выразив признательность главному архитектору Андрею Литвинову за его талант.
Глава государства подчеркнул, что особая миссия центра — воспитание гармонично развитой личности и формирование общности людей, объединенных духовными ценностями, культурой и общим будущим.
Ранее Путин объяснил смысл программы «Время героев» для участников СВО.