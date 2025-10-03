Президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик во время встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал его не оставлять республику «на откуп бюрократам из Брюсселя», когда будут закладываться основы мира. Деталями своего разговора с российским лидером Додик поделился в беседе с RT на «Валдае».

«Чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — сказал политик.

Встреча Владимира Путина и Милорада Додика состоялась 2 октября после пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, в которой принимал участие глава России.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры РФ и Республики Сербской поддерживают диалог и рассматривают переговоры как возможность укрепить двусторонние связи и обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества.

Песков также заявил, что ситуация, сложившаяся в Республике Сербской, остается очень напряженной.

В конце августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы Республики Сербской 23 ноября. Милорад Додик, который был лишен мандата, но продолжил исполнять полномочия президента, не будет в них участвовать и планирует препятствовать проведению голосования. В октябре он организует референдум относительно «неконституционного приговора» суда Боснии и Герцеговины и решения избиркома отобрать у него мандат.

Ранее Лавров заявил, что РФ осуждает попытки отстранить от власти президента Республики Сербской.