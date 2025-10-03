На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Додик рассказал, о чем попросил Путина во время встречи на «Валдае»

Додик призвал Путина не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя
true
true
true
close
Amel Emric/Reuters

Президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик во время встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал его не оставлять республику «на откуп бюрократам из Брюсселя», когда будут закладываться основы мира. Деталями своего разговора с российским лидером Додик поделился в беседе с RT на «Валдае».

«Чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — сказал политик.

Встреча Владимира Путина и Милорада Додика состоялась 2 октября после пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, в которой принимал участие глава России.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры РФ и Республики Сербской поддерживают диалог и рассматривают переговоры как возможность укрепить двусторонние связи и обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества.

Песков также заявил, что ситуация, сложившаяся в Республике Сербской, остается очень напряженной.

В конце августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы Республики Сербской 23 ноября. Милорад Додик, который был лишен мандата, но продолжил исполнять полномочия президента, не будет в них участвовать и планирует препятствовать проведению голосования. В октябре он организует референдум относительно «неконституционного приговора» суда Боснии и Герцеговины и решения избиркома отобрать у него мандат.

Ранее Лавров заявил, что РФ осуждает попытки отстранить от власти президента Республики Сербской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами