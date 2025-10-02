Песков: РФ считает, что ситуация в Республике Сербской БиГ по-прежнему очень напряженная

Ситуация, сложившаяся в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, остается очень напряженной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация с Республикой Сербской очень напряженная», — привело РИА Новости слова Пескова.

В конце августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы Республики Сербской 23 ноября. Милорад Додик, который был лишен мандата, но продолжил исполнять полномочия президента, не собирается в них участвовать и планирует препятствовать проведению голосования. В октябре он организует референдум относительно «неконституционного приговора» Суда Боснии и Герцеговины и решения избиркома отобрать у него мандат.

Москва осуждает попытки Запада отстранить от власти Додика. Об этом говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Известно, что 2 октября президент России Владимир Путин встретится с Милорадом Додиком в международном клубе «Валдай» в Сочи. Встреча может состояться после выступления российского лидера.

Ранее Додик высказался о ходе СВО.