Лавров заявил, что РФ осуждает попытки отстранить от власти президента Республики Сербской

Лавров: Россия осуждает попытки отстранить Додика от власти
Москва осуждает попытки Запада отстранить от власти президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы жестко осуждаем попытки посредством сфабрикованных уголовных дел отстранить от власти неугодных Западу сербских лидеров. В частности, нашего сегодняшнего собеседника, нашего друга, законно избранного, легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом республики.

Приговор Додику по уголовному делу и решение Центризбиркома БиГ отозвать у него мандат президента российский МИД ранее назвал политически мотивированными и имеющими «значительный дестабилизирующий потенциал».

В августе ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы республики Сербской 23 ноября. Додик, лишенный мандата, но продолжающий исполнять полномочия президента, не планирует в них участвовать и намерен препятствовать проведению голосования.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская может объявить о независимости от БиГ.

