Трамп пообещал добиться урегулирования конфликта на Украине «так или иначе»

Трамп: конфликт на Украине будет решен так или иначе

Конфликт на Украине будет решен «так или иначе». Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу One America News.

«Мы решим вопрос с Россией так или иначе. Мы сделаем это», — сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, он считал, что урегулировать украинский конфликт «будет легко, но это оказалось сложно».

2 октября президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что Россия готова продолжать дискуссию с Трампом по Украине.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что усилия американского лидера для урегулирования ситуации на Украине важны. При этом представитель Кремля подчеркнул, что миротворческие усилия главы Белого дома фактически разбиваются о «скалу европейского милитаризма».

12 сентября Трамп выразил разочарование темпами урегулирования украинского конфликта. Вместе с тем он заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

Ранее Трамп назвал «бесцельной борьбой» СВО и высмеял военную мощь РФ.