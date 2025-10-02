На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил о готовности продолжать переговоры с Трампом по Украине

Путин заявил, что Россия готова продолжать дискуссию с Трампом по Украине
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская сторона готова продолжать дискуссию с президентом США Дональдом Трампом по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы готовы продолжать эту дискуссию», — сказал российский лидер.

2 октября Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия Трампа для урегулирования ситуации на Украине важны. При этом представитель Кремля подчеркнул, что миротворческие усилия американского лидера фактически разбиваются о «скалу европейского милитаризма».

1 сентября Путин сказал, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности.

Он также отметил, что путь к урегулированию открыл, в частности, прошедший саммит с Трампом на Аляске.

Ранее Трамп пообещал «нечто великое» при урегулировании на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами