Путин сообщил о готовности продолжать переговоры с Трампом по Украине

Путин заявил, что Россия готова продолжать дискуссию с Трампом по Украине

Российская сторона готова продолжать дискуссию с президентом США Дональдом Трампом по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы готовы продолжать эту дискуссию», — сказал российский лидер.

2 октября Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия Трампа для урегулирования ситуации на Украине важны. При этом представитель Кремля подчеркнул, что миротворческие усилия американского лидера фактически разбиваются о «скалу европейского милитаризма».

1 сентября Путин сказал, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности.

Он также отметил, что путь к урегулированию открыл, в частности, прошедший саммит с Трампом на Аляске.

Ранее Трамп пообещал «нечто великое» при урегулировании на Украине.