Песков заявил, что усилия Трампа для урегулирования ситуации на Украине важны

Усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине важны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента США, считаем, что это очень важно», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что миротворческие усилия американского лидера фактически разбиваются о «скалу европейского милитаризма».

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ заявил о нежелании Украины договариваться об урегулировании конфликта с Россией. Он сказал, что горизонт продолжения переговоров непонятен.

Также посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что российско-украинские переговоры стоят на паузе. По его словам, со стороны киевских властей отсутствует ответ на предложение Москвы.

Ранее Стубб заявил об изменении подхода Трампа к урегулированию на Украине.