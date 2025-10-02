Флотилия Тунберг продолжает свою миссию, хоть и в меньшем составе

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг (флотилия «Сумуд») с гуманитарной помощью для жителей Газы, изначально состоявшая из 44 кораблей, после задержания израильскими властями лишилась большинства судов. Однако оставшиеся экипажи продолжили миссию, сообщает РИА Новости.

«Флотилия свободы» заявила, что два ее судна продолжают движение в сторону сектора Газа после того, как Израиль перехватил большую их часть.

1 октября флотилия «Сумуд» подверглась агрессивному маневру военного корабля Израиля. В течение 15 минут судно «Сириус» было заблокировано кружащим вокруг военным кораблем. Подобной атаке также подвергся один из флагманских кораблей флотилии. Капитаны судов были вынуждены совершать резкие маневры, после чего «Сумуд» начала испытывать проблемы с дистанционной связью.

Вечером того же дня порядка 20 кораблей ВМС Израиля окружили «Сумуд»,потребовали от флотилии изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий в секторе Газа. После отказа военные протаранили один из флагманских судов флотилии и начали операцию по захвату экипажей. По информации СМИ, ВМС Израиля использовали водометы и действовали достаточно жестко. Связь с активистами в этот момент прервалась.

В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что все задержанные «на своих яхтах безопасно и мирно направляются в Израиль», приложив публикации фотографию Греты Тунберг. Тем не менее, ряд стран выразил протест против действий Израиля, в частности, Турция и Колумбия.

Ранее премьер-министр Италии осудила миссию флотилии Тунберг.