Все новости
Президент Колумбии выслал всех дипломатов Израиля после атаки на флотилию Тунберг

Петро разорвал соглашение с Израилем после атаки на флотилию с гумпомощью
Колумбийский президент Густаво Петро в соцсети X сообщил, что после нападения на суда флотилии «Сумуд», перевозившей гуманитарную помощь для сектора Газа, разорвал соглашение о свободной торговле с Израилем.

«Если эта информация верна, налицо новое международное преступление [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху. В международных водах были задержаны две колумбийские гражданки (они находились на судах в составе флотилии. — «Газета.Ru»), которые занимались гуманитарной поддержкой Палестины», — написал глава государства.

Он призвал МИД Колумбии «подать все соответствующие иски» и пригласил международных адвокатов встать на службу республики. По его словам, все дипломаты Израиля покинут территорию южноамериканской страны.

Вечером 1 октября свыше 20 военных кораблей Израиля окружили флотилию «Сумуд», потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты, среди которых была и участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась.

Телеканал Al Jazeera передал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации. По предварительной информации, были задержаны два флагманских судна флотилии — «Альма» и «Сириус».

Ранее премьер Италии призвала флотилию Тунберг остановиться.

