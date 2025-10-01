Премьер Италии призвала флотилию Греты Тунберг остановиться

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала остановиться направляющуюся в сектор Газа флотилию шведской экоактивистки Греты Тунберг, состоящую из 44 судов. Обращение политика появилось на ее странице в соцсети X.

«Эту помощь можно доставлять без риска через уже созданные безопасные каналы. Настойчивое желание прорвать морскую блокаду означает, сознательно или нет, становиться инструментами тех, кто стремится взорвать любую возможность перемирия», — заявила Мелони.

Премьер в своем посте также попросила не читать лекции о морали и мире, если целью флотилии попасть в Газу служит эскалация.

«И не используйте гражданское население Газы, если вы на самом деле не заботитесь о его судьбе», — подчеркнула Мелони.

1 октября к флотилии Греты Тунберг приблизился израильский военный корабль и совершил агрессивный маневр. По сообщению СМИ, одному из флагманов флотилии, чтобы избежать столкновения, пришлось резко уклоняться. После этого израильский корабль кружил вокруг судна около 15 минут. Активисты считают, что это было сделано, чтобы заглушить дистанционную связь.

Ранее флотилия Тунберг остановилась из-за аварии.