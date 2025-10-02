Стало известно, когда пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Очередная ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в ближайшие дни

Очередная ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС состоится в ближайшие дни. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Инспекция МАГАТЭ напомню <...> уже четвертый год пошел. Буквально в эти дни мы ожидаем очередную ротацию, 31 команда должна начать работу на нашей площадке», — сказал он.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС сложилась нестабильная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Гросси.

25 сентября Гросси рассказал, что обсудит на встрече с Путиным ситуацию на Украине и способы избежать ядерных инцидентов. По словам главы МАГАТЭ, он и российский лидер поговорят «обо всем».

Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».