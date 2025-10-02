На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Очередная ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в ближайшие дни
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередная ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС состоится в ближайшие дни. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Инспекция МАГАТЭ напомню <...> уже четвертый год пошел. Буквально в эти дни мы ожидаем очередную ротацию, 31 команда должна начать работу на нашей площадке», — сказал он.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС сложилась нестабильная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Гросси.

25 сентября Гросси рассказал, что обсудит на встрече с Путиным ситуацию на Украине и способы избежать ядерных инцидентов. По словам главы МАГАТЭ, он и российский лидер поговорят «обо всем».

Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами