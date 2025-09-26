Путин принял в Кремле главу МАГАТЭ

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там заявили, что во встрече также приняли участие глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель кабинета гендиректора МАГАТЭ Яцек Анджей Былица.

25 сентября Гросси рассказал, что обсудит на встрече с Путиным ситуацию на Украине и способы избежать ядерных инцидентов. По словам главы МАГАТЭ, он и российский лидер поговорят «обо всем».

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на заседании Глобального атомного форума в Москве, что Путин не будет против назначения Гросси генеральным секретарем ООН. По словам политика, гендиректор МАГАТЭ никогда не подставлял Россию и Белоруссию, а также не заставлял Минск и Москву оправдываться.

Ранее Гросси похвалил деятельность «Росатома» по проектам в других странах.