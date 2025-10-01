На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Небензя сообщил об отсутствии реакции США на предложение России по ДСНВ

Небензя заявил, что США пока не ответили на предложение России по ДСНВ
Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложение России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«По моей информации, от США еще не было ничего официального», — сказал он журналистам.

По словам дипломата, Москва «ожидает реакции» Вашингтона.

22 сентября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, отметил российский лидер.

По его словам, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

25 июля президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он заявил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее в Кремле раскрыли, чем отказ от ДСНВ может обернуться для мира.

